Канделакі з іронією розповіла про секс з Мілевським: спортивні підсумки 23 червня
Генеральний директор каналу "Матч ТВ" Тіна Канделакі висловилася про Артема Мілевського, а шахістка Анна Музичук пояснила участь в турнірах в Росії.
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Крім того, колишній спаринг-партнер Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса Шакур Стівенсон припустив, як пройде бій між українцем і американцем. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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