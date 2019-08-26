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Їжа з оголеної дівчини: чемпіон світу влаштував розпусну вечірку

4.8т Читати матеріал російською

Чемпіон світу з боксу в суперважкому дивізіоні Енді Руїс на честь свого 30-річчя закотив розкішну вечірку, на якій офіціантки розносили гостям напої в нижній білизні.

Крім того, за інформацією The Sun, гості могли пригоститися суші і ролами прямо з тіла оголеної дівчини.

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Варто відзначити, що Руїсу виповниться 30 років тільки 11 вересня. У червні він нокаутував Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу. Реванш відбудеться 7 грудня. Через підготовку до відповідального поєдинку мексиканець переніс ювілей на більш ранній термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Руїс виступив з радикальною заявою про реванш з Джошуа.

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Особа
Енді Руїс-молодший
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