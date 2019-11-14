Знаменитий український темношкірий боксер Ісмаїл Сіллах розповів, як вирішував проблеми з расизмом у часи своєї молодості.

Ісмаїл Сіллах (третій зліва) Чемпіон

"Сиджу якось у нічному клубі в Маріуполі. Друзі на хвилинку відійшли. Бачу, на мене дивак пильно дивиться і посміхається. Я хлопець життєрадісний, теж у відповідь йому посміхнувся і навіть рукою помахав. Подумав, що це мій персональний фан – у Маріуполі у мене була чимала фан-база. Він же почав на мене пальцем показувати і голосно сміятися. Наче щось дивовижне побачив. Я такого гумору не зрозумів. Запитав, у чому справа. Дивак у відповідь визвірився: "Ти що, думаєш, раз ти негр, то крутий?". Я неприємно здивувався. Кажу нахабі: "Ти чого так зухвало себе ведеш?". Він у відповідь матом посилати почав. Тут вже я не витримав. Сказав: "Пішли, поговоримо", –тцитує Сіллаха "Чемпіон".

Боксер зазначив, що йому не приносить жодного задоволення укласти з одного удару чергового мужика напідпитку.

"Тому я йому в двох словах змалював, що з ним буде через 20 секунд, якщо він не вгамується. Дивак, на своє нещастя, не повірив. Довелося вдарити його трохи вище щелепи. Через кілька тижнів зустрів у місті. Бачу, у нього розсічення залишилося. Дивак мене одразу впізнав, намагався навіть "пихкати". Але потім нормально з ним поговорили, він навіть мені майже приятелем став", – зазначив експретендент на титул чемпіона світу.

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