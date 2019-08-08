Інтимні гри Мессі з дружиною і потрапили на відео

Папарацці зловили форварда "Барселони" Ліонеля Мессі за інтимними іграми зі своєю дружиною Антонеллою Рокуццо під час його відпочинку на Ібіці.

Знаменитий футболіст і його дружина відпочивали в компанії Луїса Суареса, Жорді Альби і ексгравця "Барси" Сеска Фабрегаса. Під час тусовки Мессі кілька разів вхопив Антонеллу за сідниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко свою відпустку проводив з родиною на Карибському морі.

Папарацці зловили українця разом з роздягненою дружиною Крістен Пазік та дітьми на пляжі.

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