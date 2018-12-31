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Хакери виклали голі знімки відомої спортсменки

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Американська суперзірка чирлідингу Джоді Річчі потрапила в неприємну ситуацію. Головну зірку групи підтримки команди з американського футболу "Нью-Інгленд Петріотс" роздягли хакери.

Дівчина необачно забула свій iphone в одному з ресторанів, втративши найпотаємніших знімків. Після такого казусу, дівчині в соцмережах почали приходити сотні непристойних пропозицій.

Річчі не витримала такого "успіху" і була змушена піти з Instagram і Twitter.

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Джоді Річчі

Новини
Хакери злили в мережу інтимний архів відомої спортсменки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інтимні фотографії футболіста збірної Росії Павла Мамаєва і його дружини виявилися в загальному доступі в мережі. На одному знімку оголена пара ніжиться у ванні, а на другому Алана Мамаєва робить Селфі в стилі "ню".

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