Хабіб заліз у ванну до 5 голих чоловікiв і став посміховиськом

Знаменитий американський боєць змішаних бойових мистецтв (ММА) Нейт Діас висміяв російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова за фото з п'ятьма роздягненими чоловіками в одній ванні.

"Самбо?" — запитав він, натякнувши на заняття Нурмагомедова в тому числі цим видом бойових мистецтв.

У кінці лютого користувачі соціальних мереж використовували цю ж фотографію для насмішок над Хабібом. Тоді боєць засудив показ у рідному Дагестані вистави "Полювання на чоловіків". На його думку, постільна сцена в цій постановці класичної італійської п'єси була "брудною".

У відповідь користувачі закликали Нурмагомедова, який б'ється в одних трусах і приймає ванну з п'ятьма чоловіками одночасно, не засуджувати постільні сцени в спектаклях.

А в серпні 2018-го Діас згадав, як дав російському бійцеві ляпас. Його та ірландця Конора МакГрегора американець назвав своїми "маленькими сучками".

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