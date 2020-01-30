Гвалтували дітей: фігуристки розповіли про сексуальні збочення тренерів

Десятиразова чемпіонка Франції з фігурного катання Сара Абітболь звинуватила свого колишнього тренера Жиля Бейєра у сексуальному насильстві.

Сара Абітболь

Бронзова призерка ЧС-2000 в парному катанні зізналася, що в період між 1990 і 1992 роками, коли їй було 15-17 років, її неодноразово ґвалтував Бейєр.

"Коли мені було 15, я ночувала не вдома. Я була вразлива, і ви скористалися цим. Навіть сьогодні, як тільки я виходжу з дому, мені стає страшно. Мені страшно йти в незнайомі місця. Невідомість обов'язково означає небезпеку", – написала Абітболь в автобіографічній книзі "Таке довге мовчання", уривок з якої цитує L'Equipe.

Крім Абітболь звинувачення в сексуальному насильстві висунули ще три французьких фігуристки.

Елен Годар також заявила про насильство з боку Бейєра. За її словами, тренер двічі зґвалтував її в кінці 1970-х років, коли їй було 13-14 років, а йому 21-22. Годар також висунула звинувачення на адресу Жан-Ролана Ракле.

Беатріс Дюмурье і Енн Бруно стверджують, що вони стали жертвами насильства в 1980-х роках у віці 13 років з боку тренера Мішеля Лотц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 роки тому чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Сімона Байлс звинуватила колишнього лікаря збірної США Ларрі Нассара в сексуальному насильстві, зізнавшись, що медик-педофіл домагався її в неповнолітньому віці.

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