Голі фото нареченої чемпіона Формули-1 викликали захват у мережі

Чемпіон світу 2009 року з автогонок у класі Формула-1 Дженсон Баттон днями зробив пропозицію своїй дівчині Бріттні Уорд.

27-річна американка Бріттні Уорд справила незабутнє враження на вболівальників своїми топлес-фотосесіями. Фанати в коментарях відзначають неймовірну сексуальність дівчини.

Відзначимо, що участь в зйомках є професією для Бріттні. У січні 2015 го вона стала міс Playboy, а після початку з'являтися на обкладинках інших видань, таких як Sports Illustrated.

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Бріттні Уорд Instagram

Новини Українська олімпійська чемпіонка знялася топлес

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