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7 лютого • оновлено в 07:31
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Секс-символ: клуб НХЛ збирає повні трибуни завдяки журналістці

3.5т
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Ведуча телевізійного каналу Flyers TV, який належить "Філадельфії Флаєрс" з НХЛ, Андреа Хелфріч є справжнім талісманом команди та допомагає їй заповнювати трибуни під час матчів.

У своєму інтерв'ю офіційному сайту Національної хокейної ліги (НХЛ) дівчина розповіла, що з дитинства цікавиться журналістикою. Вона працювала на кількох телевізійних каналах, поки не стала ведучою на одному з найбільших електронних фестивалів світу під назвою ULTRA.

Андреа Хелфріч

Андреа Хелфріч

Це дозволило їй об'їздити 22 країни, перш ніж повернутися у "Філадельфію", щоб прийняти пропозицію своєї рідної команди та стати ведучою Flyers TV. Пропонуємо вам ознайомитися з фотографіями Хелфріч, щоб зрозуміти, чому на трибунах "Флаєрс" збирається стільки вболівальників.

Happy New Year fam🤍 @revolve #revolveme

Публікація від ANDREA HELFRICH (@andreahelfrichofficial)

What's everyone's plans this weekend ??

Публікація від ANDREA HELFRICH (@andreahelfrichofficial)

Someone please invite me to a GOT party just so I have a reason to do this hair again 🐉🤣

Публікація від ANDREA HELFRICH (@andreahelfrichofficial)

It's game time leggggooooo

Публікація від ANDREA HELFRICH (@andreahelfrichofficial)

Bye, bye week😚 @revolve #revolveme

Публікація від ANDREA HELFRICH (@andreahelfrichofficial)

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Тема
НХЛ
Місце
США Філадельфія
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