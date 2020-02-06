Секс-символ: клуб НХЛ збирає повні трибуни завдяки журналістці

Ведуча телевізійного каналу Flyers TV, який належить "Філадельфії Флаєрс" з НХЛ, Андреа Хелфріч є справжнім талісманом команди та допомагає їй заповнювати трибуни під час матчів.

У своєму інтерв'ю офіційному сайту Національної хокейної ліги (НХЛ) дівчина розповіла, що з дитинства цікавиться журналістикою. Вона працювала на кількох телевізійних каналах, поки не стала ведучою на одному з найбільших електронних фестивалів світу під назвою ULTRA.

Андреа Хелфріч

Це дозволило їй об'їздити 22 країни, перш ніж повернутися у "Філадельфію", щоб прийняти пропозицію своєї рідної команди та стати ведучою Flyers TV. Пропонуємо вам ознайомитися з фотографіями Хелфріч, щоб зрозуміти, чому на трибунах "Флаєрс" збирається стільки вболівальників.

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