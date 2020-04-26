Футболіст збірної України та турецького "Кайсеріспор" Артем Кравець розлучився зі своєю дружиною Анною.

"Ще кілька місяців тому ми з Анею вирішили розлучитися і взяли паузу, щоб осмислити те, що відбувається. Ситуація не змінилася. Ми залишаємося люблячими батьками для наших малюків, зберігаємо взаємоповагу один до одного, але більше не пара. Прийшло почуття того, що ми виконали місію в життя одне одного! Ми б із задоволенням зберегли це всередині сім'ї, але на жаль, без нас придумають неіснуючі історії і причини. Все банально, без сварок і бруду... просто прийшов час піти різними шляхами", - написав форвард в Instagram.

Пара познайомилася в інтернеті в 2008 році. Шлюб уклали в 2010. Виховують двох дітей-близнят Влада і Івана, що народилися 25 листопада 2017 року.

@annakravets_

В інтернеті молодих людей називали однією з найкрасивіших пар українського футболу.

(С) tribuna.com

Артем і Анна Кравець @annakravets_

Артем і Анна Кравець @annakravets_

Артем і Анна Кравець @annakravets_

Артем і Анна Кравець @annakravets_

Артем і Анна Кравець @annakravets_

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео з Артемом і Анною, в якому вони обговорюють зовнішність до і після косметичної процедури.

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