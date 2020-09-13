Футболіст, вигнаний зі збірної Англії за секс, потрапив у новий скандал. Відео

Нападаючий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Грінвуд, якого 8 вересня вигнали з розташування збірної Англії після того, як він привів в готель ісландську модель, попався на вдиханні звеселяючого газу.

У ролику, опублікованому The Sun, гравець наповнює повітряну кулю з допомогою балона з оксидом азоту, а потім вдихає вміст.

"Мейсон часто заходить після вечірок і любить добре проводити час. Багато в Манчестері цим займаються – особливо люди віку Мейсона", – цитує The Sun людину, що передав виданню відео. За його словами, інцидент стався кілька тижнів тому.

Формально оксид азоту в Британії не заборонений, але у вживання є негативні ефекти – в країні зафіксовано кілька летальних випадків, пов'язаних iз вдиханням звеселяючого газу.

Пізніше в виданні The Telegraph з'явився коментар самого гравця.

"Визнаю, що навіть бажання спробувати його – це велика помилка з мого боку. Я настійно закликаю інших не слідувати моєму прикладу. Хоч мені всього 18 років, я повністю усвідомлюю, що у мене є привілеї і обов'язки, але на цьому тижні я також дізнався, що мене будуть судити за вищими стандартами через те, що я футболіст. Я повинен поважати це в майбутньому. Я буду вчитися на цих уроках, і я сповнений рішучості вiдплатити за віру моїх тренерів в мене", – сказав Грінвуд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зоряний англійський футболіст на карантині влаштував безконтрольну сексвечірку з моделями.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!