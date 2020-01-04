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4 січня • оновлено в 17:09
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Футболіст "Шахтаря" проміняв дружину на фіналістку Міс Україна

2.3т
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Футболіст донецького "Шахтаря" Давид Хочолава закрутив роман з фіналісткою конкурсу краси Міс Україна Юлією Сидоренко.

У 2016 році тоді ще 18-річна сумчанка увійшла до топ-25 найкрасивіших дівчат країни. Напередодні Юлія у себе в Instagram виклала романтичне відео, в якому цілується з 26-річним уродженцем Тбілісі на тлі Ейфелевої вежі.

Юлія Сидоренко та Давид Хочолава

Юлія Сидоренко та Давид Хочолава

@juliaasidorenko

Пікантності ситуації додає той факт, що в травні 2018-го, коли Хочолава одружився з одеситкою Аліні, то пара в медовий місяць вирушила до Парижа і святкувала в тому ж місці.

Давид Хочолава з колишньою дружиною Аліною

Давид Хочолава з колишньою дружиною Аліною

@khocholava5

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити новий вибір грузинського футболіста.

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлія Сидоренко

Юлія Сидоренко

@juliaasidorenko

Новини
Дружина футболіста збірної України похвалилася спокусливими фото з відпочинку

Нагадаємо, що Хочолава перейшов в "Шахтар" в 2017-му році. Контракт між центральним захисником і "гірниками" був підписаний строком на п'ять років.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Давид Хочолава
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