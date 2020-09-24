Футболіст розповів про користь оргії

Англійський нападник "Лінкольна" Том Хоппер розповів, що секс-скандал із його участю в 2015 році допоміг йому набагато серйозніше ставитися до спорту.

26-річний футболіст зізнався, що отримав уроки з інциденту і зумів перезапустити кар'єру.

"Мені довелося швидко дорослішати. Тоді я зрозумів, що все моє життя і моя кар'єра можуть в одну мить зруйнуватися", – зазначив Хоппер в інтерв'ю The Sun.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 років тому в мережі з'явилося відео, де Хоппер і ще два на той момент представника "Лестер Сіті" беруть участь в оргії з тайськими повіями. Скандал коштував Хопперу і іншим місця в клубі.