Італійська телеведуча Ділетта Леотта, з якою тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко як із коментатором дебютував у чемпіонаті Італії, потрапила в пікантну ситуацію.

Перед грою Серії А між "Наполі" та "Брешіа" вболівальники хором зажадали від журналістки, що проходила повз трибуну, показати груди, на що вона розсміялася і продемонструвала опущений вниз великий палець. Потім вона помахала шанувальникам.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було, а також помилуватися фотографіями італійки.

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Ділетта Леотта Instagram

Новини Хакери злили голі фото нової напарниці Андрія Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко провів зустріч зі своїм давнім другом по італійському "Мілану", спортивним директором команди Паоло Мальдіні. За інформацією італійських журналістів, Мальдіні запропонував Шевченку пост наставника міланського клубу.

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