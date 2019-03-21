Екс-футболіст збірної Росії допоміг поховати трагічно померлу Началову

Колишній півзахисник ЦСКА і збірної Росії Євген Алдонін допоміг із організацією панахиди та захоронення батькам своєї колишньої дружини Юлії Началової.
Футболіст вирішив підтримати рідних співачки, які втратили найдорожчу людину, і приїхав на траурну церемонію на Троєкуровському кладовищі в Москві.
Началова і Алдонін
mk.ru
У похоронному залі перебували сотні людей — всі вони були друзями і родичами трагічно померлої артистки. Алдонін стояв поруч із донькою Вірою, єдиною дитиною Началової від шлюбу зі спортсменом.
Юлія Началова та Євген Алдонін одружилися в 2006-му. Пара виховувала доньку, яка з'явилася на світ 1 грудня 2006 року. У 2011 сім'я розпалася.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Російська співачка Юлія Началова раптово померла 16 березня.
38-річна жінка була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки в неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану здоров'я співачка впала в кому, в неї почали відмовляти внутрішні органи. Згодом стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення в госпіталізованої російської співачки.
16 березня повідомили, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. За декілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли через ускладнення хвороби.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!