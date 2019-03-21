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Екс-футболіст збірної Росії допоміг поховати трагічно померлу Началову

1.5тЧитати матеріал російською

Колишній півзахисник ЦСКА і збірної Росії Євген Алдонін допоміг із організацією панахиди та захоронення батькам своєї колишньої дружини Юлії Началової.

Футболіст вирішив підтримати рідних співачки, які втратили найдорожчу людину, і приїхав на траурну церемонію на Троєкуровському кладовищі в Москві.

Началова і Алдонін

Началова і Алдонін

mk.ru

У похоронному залі перебували сотні людей — всі вони були друзями і родичами трагічно померлої артистки. Алдонін стояв поруч із донькою Вірою, єдиною дитиною Началової від шлюбу зі спортсменом.

Юлія Началова та Євген Алдонін одружилися в 2006-му. Пара виховувала доньку, яка з'явилася на світ 1 грудня 2006 року. У 2011 сім'я розпалася.

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З'явилося перше фото місця, де поховають Началову

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
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