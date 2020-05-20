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20 травня • оновлено в 22:47
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Дружина Плющенка розповіла про проблеми з великими грудьми

2.2т
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Дружина дворазового олімпійського чемпіона з фігурного катання Євгена Плющенка Яна Рудковська зізналася, що страждає з великим бюстом.

Євген Плющенко і Яна Рудковська

Євген Плющенко і Яна Рудковська

"Для мене вульгарність – зайве показувати груди. У мене великі груди, це для мене завжди було проблемою. Всі мріють, а я навпаки хотіла б маленьку. Тому що яке плаття ні одягни, цi груди весь час вивалюється. У Філіпа Плейн (німецького модельєра, засновника компанії Phillip Plein International Group) всі дівчата яскраво оголюють груди. Я собі такого не уявляю", - заявила Рудковська під час дебатів з Блогерша Ариной Холіною на Youtube-каналі Ксенії Собчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Плющенко заявив, що в столиці Росії дуже багато хворих на коронавірус.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Яна Рудковська Євген Плющенко
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Коронавірус. Найважливіше

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