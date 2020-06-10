Дружина лідера збірної України з футболу Руслана Малиновського Роксана викликала фурор серед своїх пiдписників в Instagram, розмістивши фотографії з берега озера Гарда – найбільшого озера в Італії, розташованого поблизу південного підніжжя Альп.

26-річна дружина футболіста "Аталанти" позує в купальнику, демонструючи свою фігуру через пів року після пологів. Шанувальники дівчини не стримують емоцій, називаючи її фігуру справжньою бомбою.

Відзначимо, що в листопаді у пари в клініці Бергамо народилася дочка Олівія.

Роксана Малиновська @ roksana_m7

Роксана Малиновська @ roksana_m7

Роксана Малиновська @ roksana_m7

Роксана Малиновська @ roksana_m7

Роксана Малиновська @ roksana_m7

Роксана Малиновська @ roksana_m7

Роксана Малиновська @ roksana_m7

Роксана Малиновська @ roksana_m7

Роксана Малиновська @ roksana_m7

Роксана Малиновська @ roksana_m7

Руслан Малиновський @ roksana_m7

Роксана Малиновська @ roksana_m7

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина невідомого широкому загалу бразильського футболіста Хадсона Сантоса Карина Флорес похвалилася неймовірно привабливою зовнішністю і чудовим тілом.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!