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10 червня • оновлено в 20:06
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Дружина Малиновського після пологів похвалилася фігурою в купальнику

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Дружина лідера збірної України з футболу Руслана Малиновського Роксана викликала фурор серед своїх пiдписників в Instagram, розмістивши фотографії з берега озера Гарда – найбільшого озера в Італії, розташованого поблизу південного підніжжя Альп.

26-річна дружина футболіста "Аталанти" позує в купальнику, демонструючи свою фігуру через пів року після пологів. Шанувальники дівчини не стримують емоцій, називаючи її фігуру справжньою бомбою.

Відзначимо, що в листопаді у пари в клініці Бергамо народилася дочка Олівія.

Роксана Малиновська

Роксана Малиновська

@ roksana_m7

Роксана Малиновська

Роксана Малиновська

@ roksana_m7

Роксана Малиновська

Роксана Малиновська

@ roksana_m7

Роксана Малиновська

Роксана Малиновська

@ roksana_m7

Роксана Малиновська

Роксана Малиновська

@ roksana_m7

Роксана Малиновська

Роксана Малиновська

@ roksana_m7

Роксана Малиновська

Роксана Малиновська

@ roksana_m7

Роксана Малиновська

Роксана Малиновська

@ roksana_m7

Роксана Малиновська

Роксана Малиновська

@ roksana_m7

Роксана Малиновська

Роксана Малиновська

@ roksana_m7

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

@ roksana_m7

Роксана Малиновська

Роксана Малиновська

@ roksana_m7

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина невідомого широкому загалу бразильського футболіста Хадсона Сантоса Карина Флорес похвалилася неймовірно привабливою зовнішністю і чудовим тілом.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Руслан Малиновський
Місце
Італія
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Спорт роздягальня

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