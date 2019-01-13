Домашню еротику дочки легендарного спортсмена злили в мережу

Дочка легендарного американського бейсболіста Курта Шилінга потрапила в гучний скандал. Інтимні знімки Габби Шилінг спливли в інтернеті.

Курт і Габби Шилінги Instagram

21-річна дівчина, яка професійно грає в софтбол (командна гра з м'ячем, різновид бейсболу) виявилася однією з найбільш обговорюваною спортсменкою своєї країни. Через їдкi коментарі хтивих шанувальників Габбріеле довелося закрити свій Instagram.

Габби Шилінг

Габби Шилінг

Габби Шилінг

Габби Шилінг

Габби Шилінг

Габби Шилінг

Габби Шилінг

Габби Шилінг

Габби Шилінг

Габби Шилінг

Новини Хакери виклали інтимні знімки популярної спортсменки

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американська суперзірка чирлідингу Джоді Річчі догодила в неприємну ситуацію. Головну зірку групи підтримки команди з американського футболу "Нью-Інгленд Петріотс" роздягли хакери.

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