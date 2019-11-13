Знаменитий російський боксер Денис Лебедєв попався на брехні і лицемірстві.

"Я б багато речей заборонив – телебачення, наприклад, але це не в моїй компетенції. Йде реклама жуйки, я дивлюся і просто в шоці. Там юні хлопець і дівчина штани натягують: "Це мій батько, одягайся!" Хіба можна таке показувати? Мені одному це огидно? Упевнений, таке половині країни не подобається. І подібного зараз маса по телевізору. Ток-шоу всякі –і політичні, і розважальні", - сказав Лебедєв свого часу в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес".

Пізніше в мережу потрапило його відео, де росіянин нітрохи не соромлячись камери, повністю роздягається.

Шанувальники боксу в інтернеті не змогли пройти повз таке лицемірство, та зацькували спортсмена в коментарях під роликом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Лебедєв, відомий фанатичною підтримкою президента Росії Путіна, заявив, що вирішив піти зі спорту.

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