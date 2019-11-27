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29 листопада • оновлено в 11:47
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Дар'я Білодід у прозорій блузці викликала фурор у мережі

6.8т
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Українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід викликала справжній фурор у мережі провокаційним фото.

19-річна спортсменка виклала знімок, на якому позує в прозорій синій блузці. Шанувальники дівчини завалили її захопленими коментарями, відзначаючи неймовірну красу.

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Публікація від DARIA BILODID (@ dariabilodid7)

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Нагадаємо, в серпні Дар'я Білодід підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу-2019. Крім того, Дар'я отримала нагороду НОК України кращій спортсменці місяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ прийшли в захват від Дар'ї після її перемоги на мундіалі.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Дар'я Білодід
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