Дар'я Білодід у прозорій блузці викликала фурор у мережі

Українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід викликала справжній фурор у мережі провокаційним фото.
19-річна спортсменка виклала знімок, на якому позує в прозорій синій блузці. Шанувальники дівчини завалили її захопленими коментарями, відзначаючи неймовірну красу.
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Нагадаємо, в серпні Дар'я Білодід підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу-2019. Крім того, Дар'я отримала нагороду НОК України кращій спортсменці місяця.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ прийшли в захват від Дар'ї після її перемоги на мундіалі.
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