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"Через таких України зникне": тенісист Стаховський жорстко відповів Гвоздику

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Відомий український тенісист Сергій Стаховський жорстко розкритикував боксера Олександра Гвоздика за виправдання військової агресії Росії по відношенню до нашої країни.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Стаховський в різкій формі відреагував на скандальне інтерв'ю чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі, в якому той виправдав владу РФ.

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"Через таких України зникне": тенісист Стаховський жорстко відповів Гвоздику

"З такими громадянами скоро Україна припинить своє існування", – написав Стаховський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик висловив думку про те, що у війні на Донбасі винні і Україна, і Росія, а РФ не є агресором по відношенню до нашої країни. Крім того, боксер заявив про те, що війна на Донбасі не вплинула на настрої громадян США.

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Особи
Сергій Стаховський Олександр Гвоздик
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кудря александр
кудря александр
Нижепияющим. Селюки- на передовой, а городские нервно кальянчик курят, к выборам готовятся.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Она (Украина) не прекратит свое существование, она поступит как японской поговорке "Торчащий гвоздь забивают"
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Mega Death
Mega Death
Конечно прекратит!)) Украина будет разделена между соседями. Останется лишь кучка селюков в близлежащих к Киеву областей. Покажите мне кому в мире нужна успешная и развитая Украина?))))
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