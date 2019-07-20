"Через таких України зникне": тенісист Стаховський жорстко відповів Гвоздику

Відомий український тенісист Сергій Стаховський жорстко розкритикував боксера Олександра Гвоздика за виправдання військової агресії Росії по відношенню до нашої країни.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Стаховський в різкій формі відреагував на скандальне інтерв'ю чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі, в якому той виправдав владу РФ.

"З такими громадянами скоро Україна припинить своє існування", – написав Стаховський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик висловив думку про те, що у війні на Донбасі винні і Україна, і Росія, а РФ не є агресором по відношенню до нашої країни. Крім того, боксер заявив про те, що війна на Донбасі не вплинула на настрої громадян США.

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