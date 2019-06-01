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"Бомба!" Дженіфер Лопес вразила роздягненим фото зі спортзалу

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Американська виконавиця Дженніфер Лопес викликала справжній фурор в Instagram своїм фото з тренажерного залу.

У кадрі знаменита актриса, яка 24 липня відсвяткує своє 50-річчя, виглядає як 30-річна дівчина.

У коментарях користувачі назвали зовнішній вигляд американки бомбою. Деякі жартома заявили, що вона є відьмою, раз стільки часу не старіє.

"Бомба!" Дженіфер Лопес вразила роздягненим фото зі спортзалу

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність поп-діви.

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Instagram

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Instagram

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Instagram

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Instagram

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Instagram

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Instagram

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Instagram

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Instagram

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Дженіфер Лопес
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