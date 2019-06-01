"Бомба!" Дженіфер Лопес вразила роздягненим фото зі спортзалу

Американська виконавиця Дженніфер Лопес викликала справжній фурор в Instagram своїм фото з тренажерного залу.
У кадрі знаменита актриса, яка 24 липня відсвяткує своє 50-річчя, виглядає як 30-річна дівчина.
У коментарях користувачі назвали зовнішній вигляд американки бомбою. Деякі жартома заявили, що вона є відьмою, раз стільки часу не старіє.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність поп-діви.
Дженіфер Лопес
Дженіфер Лопес
Дженіфер Лопес
Дженіфер Лопес
Дженіфер Лопес
Дженіфер Лопес
Дженіфер Лопес
Дженіфер Лопес
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що віце-чеміонка світу з України зробила груди і показала себе повністю голою.
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