Білоруського ОМОНівця, який побив протестуючого і став мемом, кинула дружина-чемпіонка

Абсолютна чемпіонка Білорусі з фітнес-бікіні Лілія Салімгарєєва розлучилася зі своїм чоловіком – офіцером Тимуром Гришком, який брав участь в силовому розгоні мітингів в Мінську з 9 по 11 серпня.

Спортсменка опублікувала у себе в сторіз фотографію документа з РАГСу.

"Таке буває. Просто розійшлися думки і погляди", – прокоментувала ситуацію 30-річна дівчина.

Гришко став знаменитим після того, як його фото, на якому він схилився над побитим протестуючим, стало вірусним. Знімок розтягнули на меми та фотожаби.

На відео видно, як ОМОНівець спочатку тягне закривавленого білоруса Євгена Заічкіна, потім кладе на землю. За кадром чути крики: "Відпусти його!" На що силовик відповідає "Я його відпустив", двома руками вказуючи на потерпілого.

Цей же кадр в більш чіткiй якостi зобразив фотограф Reuters Василь Федосенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Салімгарєєва розповіла про значення сексу перед змаганнями.