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2 січня • оновлено в 22:35
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Білодід знялася в розкішній фотосесії і зачарувала Instagram

3.5т
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Українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід викликала справжній фурор серед своїх шанувальників розкішною чорно-білою фотосесією.

На знімках 19-річна спортсменка позує у вишуканій сукні з оголеними руками.

"Бажаю всім міцного здоров'я, людського щастя, щирих людей поруч і здійснення всього задуманого у новому році!" – написала українка під фото.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@dariabilodid7

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

@dariabilodid7

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Білодід зайняла 12-е місце в рейтингу кращих спортсменок 2019 року, який склала Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS).

Нагадаємо, в серпні Дар'я підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу-2019. Крім того, Дар'я отримала нагороду НОК України кращій спортсменці місяця.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Дар'я Білодід
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