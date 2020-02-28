Знаменитий російський автогонщик Артем Маркелов 25 лютого зіграв весілля з Катею Жужею (Сюсюренко).

25-річний віцечемпіон найсильнішої молодіжної серії світу – Формули-2 і колишній резервний пілот Renault старший за свою обраницю на 6 років.

Жужа стала відомою завдяки реаліті-шоу "Дом 2". Зараз Instagram моделі налічує понад 1.3 фоловерiв. У 2017-му вона знялася повністю оголеною для журналу першої обкладинки журналу "Дом-2" після ребрендингу видання.

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Катя Жужа @ katyajuja555

Новини Дружина російського чемпіона світу з біатлону привітала його українською мовою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий гравець в американський футбол, який беріг цноту і давав обіцянку не займатися сексом до весілля, одружився на власниці титулу "Міс Всесвіт-2017".

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