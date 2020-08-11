Андрій Шевченко показав, як виглядає його дружина в 41 рік

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зворушливо привітав свою дружину, американську модель Крістен Пазік з її 41-м днем народження.

Легендарний динамівець і володар Золотого м'яча виклав спільне фото, де він романтично тримає свою кохану за руку на тлі італійського узбережжя.

"З днем народження, моя любов", – підписав знімок Андрій Миколайович.

Крістен Пазік та Андрій Шевченко Instagram Андрія Шевченка

Нагадаємо, що Шевченко і Пазік одружилися в липні 2004 року. У пари четверо синів: Джордан (15 років), Крістіан (13), Олександр (8) і Райдер-Габріель (6). Крістен, на відміну від свого чоловіка, православного українця, католичка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко під час міжсезоння відпочиває в Італії. У себе в Instagram Андрій Миколайович похвалився знімками, зробленими в Апулії.