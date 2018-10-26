Американська боксерка пройшла зважування в напівоголеному образі

Американська боксерка Хізер Харді вразила відвертим вбранням під час офіційного зважування перед боєм за вакантний титул чемпіонки світу за версією WBO в напівлегкій вазі проти Шеллі Вінсент. "Гаряча" красуня вибрала для церемонії чорний купальник із величезним вирізом.
У відкритому вбранні американка відчувала себе ніяково, постійно поправляючи його.
Нагадаємо, що поєдинок Хізер Харді і Шеллі Вінсент пройде в андеркарті бою Сергій Дерев'янченко - Деніел Джейкобс.
Хізер Харді
Хізер Харді
Хізер Харді
Хізер Харді
Хізер Харді
Хізер Харді
Хізер Харді
Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна затьмарила суперниць на церемонії жеребкування Підсумкового турніру в Сінгапурі.