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Американська боксерка пройшла зважування в напівоголеному образі

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Американська боксерка Хізер Харді вразила відвертим вбранням під час офіційного зважування перед боєм за вакантний титул чемпіонки світу за версією WBO в напівлегкій вазі проти Шеллі Вінсент. "Гаряча" красуня вибрала для церемонії чорний купальник із величезним вирізом.

У відкритому вбранні американка відчувала себе ніяково, постійно поправляючи його.

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Нагадаємо, що поєдинок Хізер Харді і Шеллі Вінсент пройде в андеркарті бою Сергій Дерев'янченко - Деніел Джейкобс.

Хізер Харді

Хізер Харді

Instagram

Хізер Харді

Хізер Харді

Instagram

Хізер Харді

Хізер Харді

Instagram

Хізер Харді

Хізер Харді

Instagram

Хізер Харді

Хізер Харді

Instagram

Хізер Харді

Хізер Харді

Instagram

Хізер Харді

Хізер Харді

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна затьмарила суперниць на церемонії жеребкування Підсумкового турніру в Сінгапурі.

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