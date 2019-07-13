"А де силікон?" Дівчина футболіста збірної України вразила нестандартною зовнішністю

Захисник збірної України Віталій Миколенко похвалився фотографією з турецького відпочинку в Анталії.

На знімку 20-річний уродженець Черкас позує разом зі своєю дівчиною - Вікторією Ассоровою. Зовнішність подруги футболіста "Динамо" викликала бурхливу реакцію у фанатів.

Вболівальники в коментарях відзначають нестандартну зовнішність красуні, яка вигідно відрізняється від інших типових дружин футболістів відсутністю втручання пластичних хігрургов.

20-річна Віка два роки тому закінчила школу в Сімферополі, а свої рідним містом називає Мінеральні Води в Ставропольському краї. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на вибір нашого спортсмена.

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Віка Ассорова Instagram

Новини Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що друга половинка захисника київського "Динамо" Артема Шабанова, Юліанна, вирушила на відпочинок до окупованого Крим.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!