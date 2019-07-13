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"А де силікон?" Дівчина футболіста збірної України вразила нестандартною зовнішністю

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Захисник збірної України Віталій Миколенко похвалився фотографією з турецького відпочинку в Анталії.

На знімку 20-річний уродженець Черкас позує разом зі своєю дівчиною - Вікторією Ассоровою. Зовнішність подруги футболіста "Динамо" викликала бурхливу реакцію у фанатів.

Вболівальники в коментарях відзначають нестандартну зовнішність красуні, яка вигідно відрізняється від інших типових дружин футболістів відсутністю втручання пластичних хігрургов.

"А де силікон?" Дівчина футболіста збірної України вразила нестандартною зовнішністю
"А де силікон?" Дівчина футболіста збірної України вразила нестандартною зовнішністю

20-річна Віка два роки тому закінчила школу в Сімферополі, а свої рідним містом називає Мінеральні Води в Ставропольському краї. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на вибір нашого спортсмена.

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

Віка Ассорова

Віка Ассорова

Instagram

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Віталій Миколенко
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Силикон в голове вместо мозгов.
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Чан Джеки
Чан Джеки
а на че ей 5 номер груди.она и так красивая.
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