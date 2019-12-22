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22 грудня • оновлено в 15:44
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"Динамо" поставили ультиматум

4.2т
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Президент бразильського футбольного клубу "Корінтіанс" Андрес Санчес зажадав від "Динамо" дати відповідь по трансферу захисника Сідклея до 12 січня.

Андрес Санчес

Андрес Санчес

"Ми зробили пропозицію по Сідклею. У Києві чекають відкриття трансферного вікна, рішення по футболістові чекаємо до 12 січня. Якщо його не буде, ми будемо змушені перейти до інших варіантів", - цитує слова Санчеса Fox Sports.

Санчес заявив, що це несправедливо по відношенню до них брати футболіста в оренду, щоб через рік він пішов.

"Також ми не згодні з сумою, яку хоче київський клуб - 5,6 мільйона євро", - уточнив бразильський президент.

Раніше з'явилася інформація, що віцечемпіон України планує провести масову чистку складу і, в першу чергу, хоче позбутися від великої кількості легіонерів. Прізвище Сідклея також є в цьому списку.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Трансфери
Особа
Сідклей
Теги
ФК Динамо Київ ФК Корінтіанс
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