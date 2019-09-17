Головна Новини
17 вересня • оновлено в 13:08
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини спорту

Де дивитися онлайн ПСЖ – Реал: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

849 Читати матеріал російською

Французький "Парі Сен-Жермен" і іспанський "Реал" зійдуться в одному з найбільш інтригуючих протистоянь стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Парижани і мадридці проведуть зустріч на стадіоні "Парк де Пренс" у столиці Франції. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Реал. Початок – о 22:00 за київським часом.

ПСЖ – Реал

ПСЖ – Реал

Побачити битву одних з найбагатших клубів світу можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1". Крім того, трансляцію з Парижа організовують російський мовник "Матч! Футбол 1" і казахський "Казспорт".

Новини
"Буде провал": в "Шахтарі" розповіли про шанси в Лізі чемпіонів

Відзначимо, що в останній раз команди зустрічалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/2018. Тоді мадридська команда здобула дві перемоги – 3:1 вдома і 2:1 на виїзді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ПСЖ зазнав катастрофічних кадрових втрат напередодні поєдинку проти "Реала".

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Франція Париж
Теги
ПСЖ Реал Мадрид
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel