Де дивитися онлайн ПСЖ – Реал: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Французький "Парі Сен-Жермен" і іспанський "Реал" зійдуться в одному з найбільш інтригуючих протистоянь стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Парижани і мадридці проведуть зустріч на стадіоні "Парк де Пренс" у столиці Франції. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Реал. Початок – о 22:00 за київським часом.

ПСЖ – Реал

Побачити битву одних з найбагатших клубів світу можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1". Крім того, трансляцію з Парижа організовують російський мовник "Матч! Футбол 1" і казахський "Казспорт".

Відзначимо, що в останній раз команди зустрічалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/2018. Тоді мадридська команда здобула дві перемоги – 3:1 вдома і 2:1 на виїзді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ПСЖ зазнав катастрофічних кадрових втрат напередодні поєдинку проти "Реала".

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