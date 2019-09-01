Трансляція поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі між Василем Ломаченком та Люком Кемпбеллом обернулася негарним конфузом для коментаторів "Матч ТВ".

Журналіст головного спортивного телеканалу Росії Борис Скрипко під час урочистої церемонії представлення українського боксера заявив, що зараз прозвучить гімн Росії.

Лише коли його поправили колеги, Скрипко усвідомив свою помилку і спробував звести все до жарту. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кемпбелл пройшов в Лондоні на О2 арені і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 8-му раунді британець потрапив в нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії самих ключових епізодів бою.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!