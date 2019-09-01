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"Звучить гімн Росії": на росТБ зганьбилися з Україною перед боєм Ломаченка

4.1т Читати матеріал російською

Трансляція поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі між Василем Ломаченком та Люком Кемпбеллом обернулася негарним конфузом для коментаторів "Матч ТВ".

Журналіст головного спортивного телеканалу Росії Борис Скрипко під час урочистої церемонії представлення українського боксера заявив, що зараз прозвучить гімн Росії.

Лише коли його поправили колеги, Скрипко усвідомив свою помилку і спробував звести все до жарту. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кемпбелл пройшов в Лондоні на О2 арені і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 8-му раунді британець потрапив в нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії самих ключових епізодів бою.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Обоз, це погріб. Бачив бій- невинний жарт.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaпы - это выродки! У них нет ничего своего. Эта мерзость все ворует, грабит. А потом с удивлением ноет - а сё такое, это все рюзге от природы... Смотрите на этих подонков. Вот это и есть настоящее, исконное расейское скотство! Кацaп - це завжди падлюка!(с)
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Говорова Елена
Говорова Елена
Это намёк на то, что россияне скоро станут украинцами. Скопом.....
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