"Зобов'язаний програти": Ломаченку дали несподівану пораду

Український суперчемпіон Василь Ломаченко повинен обов'язково програти американцю Теофімо Лопесу, щоб дійсно стати великим боксером.

Таку неординарну думку висловив оглядач сайту XSPORT Сергій Лук'яненко. На думку журналіста, Ломаченку явно не вистачає мотивації в останніх боях, а програш Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу зробить його ще більш жадібним до боксу.

Василь Ломаченко Instagram Василя Ломаченка

"Давайте поглянемо правді в очі. Ми захоплюємося Ломаченком-боксером, який близький до ідеалу на ринзі, але за його межами українець прісний та нецікавий. Він не суперзірка. І проблема не в тому, що у нього немає паспорта США або Мексики (скажіть це Головкіну або Пакьяо), а в тому, що він дуже гарний, щоб хотіти комусь щось доводити. Саме тому Ломаченко зобов'язаний програти Лопесу. Це його єдиний шанс зробити свою кар'єру по-справжньому великою, а не просто аномально успішною", – написав Лук'яненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американець Теофімо Лопес зробив зухвалу заяву про поєдинок проти Василя Ломаченка, який намічений на квітень. Крім того, став відомий розмір гонорару українця за бій.

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