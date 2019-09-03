"Знімаю з бою, б*яха-муха": Ковальов розповів, як "пере*рався" в бою з Ярдом

Чемпіон світу за версією WBO в напівважкій вазі Сергій Ковальов розповів, що знайшов в собі сили продовжувати бій з Ентоні Ярдом після загрози тренера зняти його з рингу.

"Я тебе знімаю з бою, б*яха-муха". Той момент, після якого у мене від страху, що Бадді знімає мене з бою, з'явилися сили для продовження. Як мені здається, це під дією адреналіну, тому що я оx, як пере*рався, що Бадді зніме мене з бою", - написав Ковальов у себе в Instagram.

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Нагадаємо, що зустріч Ковальов - Ярд пройшла 24 серпня на Traktor Arena в Челябінську і завершилася в 11-му раунді жорстким нокаутом від росіянина.

При цьому в 8-му раунді Сергій був близький до дострокового поразки.

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