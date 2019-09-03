"Знімаю з бою, б*яха-муха": Ковальов розповів, як "пере*рався" в бою з Ярдом

Чемпіон світу за версією WBO в напівважкій вазі Сергій Ковальов розповів, що знайшов в собі сили продовжувати бій з Ентоні Ярдом після загрози тренера зняти його з рингу.
"Я тебе знімаю з бою, б*яха-муха". Той момент, після якого у мене від страху, що Бадді знімає мене з бою, з'явилися сили для продовження. Як мені здається, це під дією адреналіну, тому що я оx, як пере*рався, що Бадді зніме мене з бою", - написав Ковальов у себе в Instagram.
🇷🇺 "Я тебе знімаю з бою, б # яха-муха" 👆🏼😬🤦🏼♂️ Той момент, після якого у мене від страху, що Бадді знімає мене з бою, з'явилися сили для продовження бою. Як мені здається, це під дією адреналіну, тому що я Оx, як пере # рался, що Бадді зніме мене з боя☝🏼 #krusher # крашер # КовалёвЯрд #kovalevyarde # Челяба # челсбінск # перемога _________________________________ 🇺🇸 The moment after which I was afraid for fear that Buddy would withdraw me from the battle , forces appeared to continue the fight. It seems to me that this is under the influence of adrenaline , because I oh, how I overdid that Buddy will remove me from the battlе☝🏼 #krusher #Kovalev #kovalevyarde #chelyabinsk #victory #wbochampion
Нагадаємо, що зустріч Ковальов - Ярд пройшла 24 серпня на Traktor Arena в Челябінську і завершилася в 11-му раунді жорстким нокаутом від росіянина.
При цьому в 8-му раунді Сергій був близький до дострокового поразки.
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