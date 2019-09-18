Зникне: в українському боксі готують скандальне рішення

Федерація боксу України планує скасувати професійний бокс як окремий вид спорту в Україні. Організація вже направила відповідний лист до Міністерства молоді і спорту.

ФБУ може ліквідувати професійний бокс в Україні

Про це повідомляє Xsport з посиланням на прес-службу Національної ліги професійного боксу України (НЛПБУ).

У відповідь на дії ФБУ національна ліга професійного боксу має намір провести розширену раду, яка відбудеться 19 вересня. На ній НЛПБУ дасть оцінку ініціативі федерації і обговорить свої кроки.

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У раді візьмуть участь президент ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов, діючий чемпіон світу Артем Далакян, ексчемпіони світу Сергій Дзінзірук, Віктор Постол і Юрій Нужненко, а також провідні промоутери країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Україна бойкотує чемпіонат світу-2019 з боксу в Росії.

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