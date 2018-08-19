Знаменитий український боксер став чемпіоном США

Перспективний український боксер Іван Голуб (15-1, 0 КО) завоював титул чемпіона США за версією World Boxing Council в напівсередній ваговій категорії. На вечорі боксу в Гановері (Меріленд, США), 29-річний уродженець Горлівки розібрався з 43-річним американцем Леонардо Тайнером (34-13-2, 21 КО), перемігши одноголосним рішенням суддів (100:90, 100:90, 99:91).

Іван Голуб

Весь поєдинок пройшов під диктовку нашого співвітчизника, який контролював суперника дальнім джебом і атаками з правої. Якщо в першій частині поєдинку Тайнер на досвіді зміг ухилятись від атак українця і небезпечно відповідати, то ближче до кінця бою сил у американського боксера залишалося все менше.

Іван Голуб

Голуб все частіше притискав опонента до канатів, методично працюючи по корпусу і в голову. У підсумку всі судді без сумніву віддали перемогу нашому співвітчизнику, що дозволяє Івану увійти в рейтинг 15 кращих бійців напівсередньої ваги.

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Нагадаємо, що в січні цього року Голубпровів фантастичний поєдинок проти колумбійця Фіделя Монтерросо Муньоса.