Знаменитий український напівсередньоваговик Іван Голуб (18-1, 14 КО) здобув яскраву перемогу над колумбійцем Джанером Гонсалесом (19-3-1, 15 КО) і захистив титул чемпіона США за версією WBC (USNBC).

Іван Голуб (праворуч)

Поєдинок на вечорі боксу в Солт Лейк Сіті, США, пройшов повністю під диктовку 30-річного уродженця Горлівки.

Після 8-го раунду представники 32-річного Гонсалеса раптово стали доводити комісії, що вони не погоджувалися на 10 раундів, проте рефері все-таки змусив колумбійца боксувати ще двi трихвилинки.

Остання стала для Джанера фатальною. Голуб накрутив темп і за хвилину до фінального гонга потужним ударом лівою все ж відправив опонента на канвас.

Новини Знаменитий боксер переміг убивчим нокаутом

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 серпня Голуб здобув впевнену перемогу над бразильцем Жоакима Карнейро на вечорі боксу UFC Fight Pass в США. Поєдинок пройшов у Монровіллі і завершився в п'ятому раунді

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