Знаменитий український боксер вдягнув футболку з "Москвою" та звернувся до хейтерiв

Знаменитий український боксер Денис Берiнчик (12-0, 7 КО) похвалився фотографією, на якій він одягнений у червону олімпійку з написом "Москва 1980".

Денис Берiнчик @berinchyk

Віддавши належне своєму тренеру, Берiнчик спробував відразу виправдатися за своє вбрання.

"Всі ці п'ять років професійної кар'єри був завжди поруч мій тренер, друг і кум Піскунов Олександр Миколайович. P.S. Всім хейтерам: олімпійка "Москва 80" – це не тому, що я за Російську Федерацію, а я за спорт. У Києві були Олімпійські ігри 1980 року", – написав спортсмен.

Варто зазначити, що таке звернення особливого результату не дало, й фанати почали негативно висловлюватися в коментарях про цей вчинок.

"Денисе, ви знаєте, що Конституційний суд визнав нацистський і комуністичний режим рівними? І символіка заборонена. Може, комусь і "прикольно", але якщо розібратися, то комуністичний режим ще гірший. Тому це недоречно і вигляд має досить аморальний", – наголошують користувачі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні минулого року Денис впевнено захистив свій титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі.

Головний поєдинок боксерського вечора в Броварах проти представника Мексики Патріціо Лопеса Морено (26-3, 19 КО) завершився одноголосним рішенням суддів: 120-108, 120-108, 120-109.

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