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2 лютого • оновлено в 18:53
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Знаменитий український боксер вдягнув футболку з "Москвою" та звернувся до хейтерiв

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Знаменитий український боксер Денис Берiнчик (12-0, 7 КО) похвалився фотографією, на якій він одягнений у червону олімпійку з написом "Москва 1980".

Денис Берiнчик

Денис Берiнчик

@berinchyk

Віддавши належне своєму тренеру, Берiнчик спробував відразу виправдатися за своє вбрання.

"Всі ці п'ять років професійної кар'єри був завжди поруч мій тренер, друг і кум Піскунов Олександр Миколайович. P.S. Всім хейтерам: олімпійка "Москва 80" – це не тому, що я за Російську Федерацію, а я за спорт. У Києві були Олімпійські ігри 1980 року", – написав спортсмен.

Варто зазначити, що таке звернення особливого результату не дало, й фанати почали негативно висловлюватися в коментарях про цей вчинок.

"Денисе, ви знаєте, що Конституційний суд визнав нацистський і комуністичний режим рівними? І символіка заборонена. Може, комусь і "прикольно", але якщо розібратися, то комуністичний режим ще гірший. Тому це недоречно і вигляд має досить аморальний", – наголошують користувачі.

Знаменитий український боксер вдягнув футболку з "Москвою" та звернувся до хейтерiв

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні минулого року Денис впевнено захистив свій титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі.

Головний поєдинок боксерського вечора в Броварах проти представника Мексики Патріціо Лопеса Морено (26-3, 19 КО) завершився одноголосним рішенням суддів: 120-108, 120-108, 120-109.

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Автор
Максим Богданов
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Pollak John
Pollak John
ещё один ватоголовый выискался . И его на Рашку не едут а в Украине воздух отравляют ?
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Pollak John, "на Рашку не едут ". Да всё надеются, что в Украину разум вернётся и наконец то сбросят фашистский режим .
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