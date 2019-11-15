Змушував ділитися: з'ясувалося, ким насправді був убитий у Москві чемпіон світу

Убитий внаслідок замаху в Москві чемпіон світу з тайського боксу Ашот Болян був учасником організованого злочинного угруповання і мав проблеми із законом.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, загиблий 40-річний спортсмен виявився "рішалою з вибивання боргів" у олігархів.

Ашот Болян

За інформацією слідчих, чемпіон із тайського боксу не тільки молотив кулаками на рингу, але і був залучений до організованої злочинної групи, яка "вирішувала питання" з комерсантами. На одній із таких зустрічей щось пішло не так. Увечері його підловив кілер, дочекався, поки Болян припаркується, і вбив із пістолета з глушником.

Оперативники вже допитали кількох родичів і близьких загиблого. Виявилося, що роботою Ашота останнім часом були незадоволені як ті, кого він змушував ділитися бізнесом, так і колеги по угрупованню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий 40-річний спортсмен був убитий біля свого будинку на Нахімовському шосе після того, як він вийшов зі свого автомобіля Infinity. Вбивця кілька разів вистрілив у Боляна. Тіло померлого боксера знайшов один з місцевих жителів, який побачив його лежачим на асфальті у світлі фар свого авто.

Було опубліковано також відео з місця події.

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