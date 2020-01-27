"Зможе побити": Джошуа дав прогноз на бій Усик – Чісора

Британський чемпіон Ентоні Джошуа висловив упевненість в тому, що в його співвітчизника Дерека Чісори є всі шанси вийти переможцем у протистоянні з українцем Олександром Усика.

Поєдинок повинен відбутися 28 березня в Лондоні і, на думку Джошуа, Дерек зможе побити опонента за однієї важливої умови.

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"Чісора – дуже вмілий хлопець. Я вірю, що він зможе побити Усика. За умови, що українець захоче бути видовищним і яскравим. План Усика повинен бути таким: роби те, що ти повинен робити, щоб забезпечити перемогу. Не намагайся зробити заяву про себе. Тому що Чісора не та людина, проти якого можна вийти і намагатися зробити це", – сказав Ентоні в інтерв'ю iFL TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери оновили котирування на бій Усик – Чісора, ще більше знизивши шанси британця на перемогу.

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