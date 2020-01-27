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27 січня • оновлено в 19:47
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"Зможе побити": Джошуа дав прогноз на бій Усик – Чісора

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Британський чемпіон Ентоні Джошуа висловив упевненість в тому, що в його співвітчизника Дерека Чісори є всі шанси вийти переможцем у протистоянні з українцем Олександром Усика.

Поєдинок повинен відбутися 28 березня в Лондоні і, на думку Джошуа, Дерек зможе побити опонента за однієї важливої умови.

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"Чісора – дуже вмілий хлопець. Я вірю, що він зможе побити Усика. За умови, що українець захоче бути видовищним і яскравим. План Усика повинен бути таким: роби те, що ти повинен робити, щоб забезпечити перемогу. Не намагайся зробити заяву про себе. Тому що Чісора не та людина, проти якого можна вийти і намагатися зробити це", – сказав Ентоні в інтерв'ю iFL TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери оновили котирування на бій Усик – Чісора, ще більше знизивши шанси британця на перемогу.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Усик - Чiсора" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Олександр Усик Дерек Чісора Ентоні Джошуа
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ДАВАЙ САНЯ! ЗА РУСЬ РУССКУЮ!! ВСЯ РОССИЯ ЗА ТЕБЯ!!!
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dfgdfgdfg mikhan.voronov
dfgdfgdfg mikhan.voronov
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog
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