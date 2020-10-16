ЗМІ порахували, скільки заробить Ломаченко за бій з Лопесом

Гонорар українця Василя Ломаченка за чемпіонський бій проти Теофімо Лопеса складе 3,25 млн доларів.

Як повідомляє видання Чемпіон, наш співвітчизник отримає далеко не всю вищевказану суму. Він заплатить не менше 10% своєму менеджеру Егісу Клімасу. Ще близько 20% отримає промоутерська компанія Top Rank, яка представляє інтереси Василя. Після податкових платежів у Ломаченка залишиться близько 1,5 млн доларів. Половину цієї суми він віддасть своєму батькові та тренеру Анатолію і в підсумку отримає 750 тис доларів.

Відзначається, що цей бій буде першим і останнім для українця в 2020 році, тому якщо розподілити заробіток Василя за поєдинок з Лопесом на 12 місяців, то вийде, що щомісячний дохід нашого співвітчизника від боксу складе 62,5 тис доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на фінальній прес-конференції Ломаченко розповів, яким, на його думку, буде бій, який відбудеться в суботу, 17 жовтня.