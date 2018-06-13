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ЗМІ: бій Усик - Гассієв знаходиться під загрозою зриву

3.3тЧитати новину російською

Фінал Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) у важкій вазі між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим може не відбутися.

Авторитетний інтернет-ресурс Boxing Talk стверджує, що поєдинок знаходиться під загрозою зриву через невдоволення команди російського боксера. Промоутери Гассієва розкритикували Усика і його менеджерів через тривалі переговори про організацію вечора боксу.

За даними джерела, замість бою з Усиком Гассієв, найімовірніше, 21 липня в Росії проведе бій з небитих американцем Ендрю Табіті (16-0, 13 КО).

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Нагадаємо, бій Усик - Гассієв повинен був відбутися 11 травня в аравійської Джидді, проте був скасований через травму українського боксера. При цьому Росія щоразу намагалася перекупити право на проведення поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери несподівано змінили ставки на перемогу Олександра Усика у фіналі WBSS.

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Теми
WBSSУсик - Гассиевбоксерська Ліга чемпіонів
Особи
Олександр УсикМурат Гассиев
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