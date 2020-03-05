Зірка ММА Ємельяненко проведе бій за правилами боксу проти кривдника Конора

Російський боєць MMA Олександр Ємельяненко повідомив, що влітку 2020 року проведе поєдинок проти іншого представника змішаних єдиноборств Володимира Мінєєва. Бій пройде за правилами боксу.

"Влітку у мене планується бій за правилами боксу. Проти кого? Не можу сказати поки. А, Мінєєв вже говорив про це? Так, буду бити Мінєєва", – наводить слова Ємельяненка Sport24.

Відзначимо, що в жовтні 2019 го Мінєєв обрушився на Конора МакГрегора і назвав його кінченим алкоголіком і наркоманом.

Олександр Ємельяненко fightnews.info

У листопаді 2019 Ємельяненко в поєдинку за правилами боксу нокаутував пауерліфтера Михайла Кокляєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня на турнірі АСА-107 в Москві пройде найочікуваніша подія в російських єдиноборствах – бій Олександра Емельяненка і Магомеда Ісмаїлова.

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