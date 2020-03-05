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5 березня • оновлено в 15:19
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Зірка ММА Ємельяненко проведе бій за правилами боксу проти кривдника Конора

2.1т
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Російський боєць MMA Олександр Ємельяненко повідомив, що влітку 2020 року проведе поєдинок проти іншого представника змішаних єдиноборств Володимира Мінєєва. Бій пройде за правилами боксу.

"Влітку у мене планується бій за правилами боксу. Проти кого? Не можу сказати поки. А, Мінєєв вже говорив про це? Так, буду бити Мінєєва", – наводить слова Ємельяненка Sport24.

Відзначимо, що в жовтні 2019 го Мінєєв обрушився на Конора МакГрегора і назвав його кінченим алкоголіком і наркоманом.

Олександр Ємельяненко

Олександр Ємельяненко

fightnews.info

У листопаді 2019 Ємельяненко в поєдинку за правилами боксу нокаутував пауерліфтера Михайла Кокляєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня на турнірі АСА-107 в Москві пройде найочікуваніша подія в російських єдиноборствах – бій Олександра Емельяненка і Магомеда Ісмаїлова.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Конор МакГрегор Олександр Емельяненко
Місце
Росія
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