Жертва Кличка програв екс-супернику Усика

Британський суперважковаговик Джо Джойс (10-0, 9 КО) переміг досвідченого американського боксера Брайанта Дженнінгса (24-4, 14 КО) і став офіційним претендентом на титул за версією WBA.

Поєдинок пройшов 13 липня в Лондоні і завершився одноголосним рішенням суддів з рахунком 118-108, 117-110 і 115-110 на користь срібного призера Олімпіади.

33-річний Джойс був активніше за суперника і володів перевагою, однак у 34-річного Дженнінгса були свої вдалі моменти. Джойс, який до цього всі свої перемоги здобув достроково, не зміг жодного разу вразити опонента. У десятому раунді з Дженнінгса було знято очко за удар нижче пояса.

Дженнінгс - Джойс

Дженнінгс - Джойс

Дженнінгс - Джойс

Джо Джойс

Новини Українець побив непереможного боксера і завоював чемпіонський титул

Нагадаємо, що в 2013 році в Напівпрофесійнiй лізі боксу (WSB) Джозеф програв українцю Олександру Усику за очками, в його суперник – Брайант Дженнінгс в 2013 поступився Володимиру Кличку.

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