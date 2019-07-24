Жахлива хвороба: в смерті російського боксера з'явилася нова деталь

Колишній наставник загиблого російського боксера Максима Дадашева Олег Соколов розповів про важку хворобу, від якої страждав його експідопічний ще до переходу з любителів у професіонали.
"Макс себе не шкодував взагалі. Одного разу під час відпочинку в Єгипті з ним трапилося щось жахливе. Як з'ясувалося, захворів на вірусний менінгіт. Уже збирався вмирати. Я відвідав його в лікарні і сказав: "Максе, видужуй, відновись і припиняй, тобі це не потрібно", — цитує Соколова РЕН ТВ.
Однак Дадашев не послухався, і після відновлення продовжив боксерську кар'єру, а в 2015 році навіть перейшов на професійний рівень.
Менінгіт — це запалення оболонки мозку, тож, якщо вірити колишньому тренеру Дадашева, наслідки цієї хвороби дійсно могли серйозно вплинути на долю боксера, який, зважаючи на специфіку виду спорту, пропускає багато ударів у голову.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Російський боксер Максим Дадашев 23 липня помер у лікарні США через травму після поєдинку з представником Пуерто-Рико Сабріелем Матіасом.
Незабаром після бою росіянинові зробили операцію, видаливши частину черепа і прибравши набряк мозку, проте серце спортсмена не витримало.
Відомий тренер Олександр Зимін заявив, що в загибелі Дадашева винен його американський тренер, який не зупинив вчасно поєдинок.
Український чемпіон Василь Ломаченко, котрий не раз спарингував із Дадашевим, зазначив, що не може підібрати слів у зв'язку з загибеллю спортсмена, і висловив співчуття його близьким.
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