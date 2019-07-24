Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Жахлива хвороба: в смерті російського боксера з'явилася нова деталь

2.9т Читати матеріал російською

Колишній наставник загиблого російського боксера Максима Дадашева Олег Соколов розповів про важку хворобу, від якої страждав його експідопічний ще до переходу з любителів у професіонали.

"Макс себе не шкодував взагалі. Одного разу під час відпочинку в Єгипті з ним трапилося щось жахливе. Як з'ясувалося, захворів на вірусний менінгіт. Уже збирався вмирати. Я відвідав його в лікарні і сказав: "Максе, видужуй, відновись і припиняй, тобі це не потрібно", — цитує Соколова РЕН ТВ.

Жахлива хвороба: в смерті російського боксера з'явилася нова деталь

Однак Дадашев не послухався, і після відновлення продовжив боксерську кар'єру, а в 2015 році навіть перейшов на професійний рівень.

Новини
"Бере на себе": у Росії відреагували на смерть боксера Дадашева у США

Менінгіт — це запалення оболонки мозку, тож, якщо вірити колишньому тренеру Дадашева, наслідки цієї хвороби дійсно могли серйозно вплинути на долю боксера, який, зважаючи на специфіку виду спорту, пропускає багато ударів у голову.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel