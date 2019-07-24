Жахлива хвороба: в смерті російського боксера з'явилася нова деталь

Колишній наставник загиблого російського боксера Максима Дадашева Олег Соколов розповів про важку хворобу, від якої страждав його експідопічний ще до переходу з любителів у професіонали.

"Макс себе не шкодував взагалі. Одного разу під час відпочинку в Єгипті з ним трапилося щось жахливе. Як з'ясувалося, захворів на вірусний менінгіт. Уже збирався вмирати. Я відвідав його в лікарні і сказав: "Максе, видужуй, відновись і припиняй, тобі це не потрібно", — цитує Соколова РЕН ТВ.

Однак Дадашев не послухався, і після відновлення продовжив боксерську кар'єру, а в 2015 році навіть перейшов на професійний рівень.

Менінгіт — це запалення оболонки мозку, тож, якщо вірити колишньому тренеру Дадашева, наслідки цієї хвороби дійсно могли серйозно вплинути на долю боксера, який, зважаючи на специфіку виду спорту, пропускає багато ударів у голову.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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