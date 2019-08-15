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"Зеленський вже не той": інтерв'ю Ломаченка викликало бурхливу реакцію в мережі

5.1т Читати матеріал російською

Український чемпіон Василь Ломаченко, який продовжує підготовку до бою з Люком Кемпбеллом, викликав бурхливу реакцію в мережі своїм інтерв'ю телеканалу Sky Sports.

Британська знімальна група спеціально прибула до Києва, де наш співвітчизник проводить свої тренування. На сторінці LomUs в соціальній мережі Instagram було опубліковано фрагмент інтерв'ю, під час якого Василь сидить в каяку.

Увагу шанувальників боксу привернув журналіст, з яким спілкувався Ломаченко. Фанати відзначили його неймовірну схожість з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, користувачі соцмережі відзначили прогрес в англійській боксера.

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"Спочатку подумав, що це Зеленський бере інтерв'ю", "Я чекав, коли він його в воду скине", "Прогрес в англійській. Пару років назад Лома скромненько так відповідав, а зараз вже як на рідному чеше. Красунчик", "Зеленський, звичайно, вже не той", "Вася прокачав свою англійську нереально", "У Зе немає акредитації!", "Думав, що Зеленський. А ні, не він", – пишуть в коментарях під роликом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко розповів про свої спаринги з Олександром Усиком, відзначивши, що він швидший за свого кума.

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Особа
Василь Ломаченко
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