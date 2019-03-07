"Завершить кар'єру": відомий тренер зробив несподівану заяву про Ломаченка

Тренер українського чемпіона Олександра Гвоздика Тедді Атлас розповів про підготовку чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка. Відомий наставник упевнений, що наш легковаговик після завершення кар'єри може знайти себе в азартних іграх.

"У Ломаченка є спеціальна вправа, де потрібно шукати цифри в особливій таблиці і, мені здається, що коли він завершить кар'єру, то зможе легко грати в покер у Лас-Вегасі. Потрібно обговорити це з ним і його батьком", - цитує Атласа XSPORT.

Василь Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Нагадаємо, що наступний поєдинок Ломаченко проведе проти британця Ентоні Кролли. Бій відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі. Спочатку український чемпіон планував провести об'єднавчий поєдинок проти Річарда Коммі. Однак ганський боксер пошкодив руку в крайньому бою проти Іси Чанієва і не встигне відновитися до 12 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суперник британця Ентоні Кролли Джон Мюррей упевнений, що українця Василя Ломаченка можна перемогти. Колишній боксер дав пораду опоненту нашого чемпіона, як здобути перемогу в поєдинку 12 квітня в Лос-Анджелесі.

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