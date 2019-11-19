"Завершить кар'єру": розкриті несподівані деталі наступного бою Усика

Менеджер суперважковаговика Джозефа Паркера Кріс Хіггінс упевнений, що бій проти Олександра Усика закінчить кар'єру Дерека Чісори.

"Чісора, ймовірно, програє Усику. Він міг би заробити трохи більше грошей, але це схоже на пенсію. Коли ви приймаєте бій і знаєте, що програєте, заробивши трохи більше грошей, то говорите всім: "Я завершую кар'єру". Якщо Чісора і Хей вирішать вийти в ринг з Усиком, то вони піднімають білий прапор. Чісора цим говорить: "Я закінчив із боксом, я просто хочу взяти гроші", – цитує tribuna.com Хіггінса з посиланням на Sky Sports.

9 листопада промоутер Усика (17-0, 13 КО) підтвердив, що свій наступний бій українець може провести проти Дерека Чісори.

Раніше ЗМІ повідомили, що Усик не буде боксувати з переможцем реваншу між британцем Ентоні Джошуа і мексиканцем Енді Руїсом у наступному бою.

27 жовтня Дерек Чісора переміг співвітчизника Девіда Прайса (25-7, 20 KO) в бою за вакантний титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO в суперважкій вазі (+90,7 кг).

13 жовтня Олександр Усик перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник у США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

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