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5 грудня • оновлено в 13:09
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"Занадто рано": промоутер Усика повідомив деталі про бій з Чісорою

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Один із промоутерів Олександра Усика, Олександр Красюк, прокоментував можливу дату й місце проведення бою українського боксера з Дереком Чісорою.

Олександр Усик – Дерек Чісора

Олександр Усик – Дерек Чісора

fightnews.info

"Варіант проведення бою Усика в Саудівській Аравії ніколи не обговорювалося. Поки бій не підтверджений. Дата проведення 8 лютого – це занадто рано", – сказав Красюк у коментарі Tribuna.com.

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Раніше Едді Гірн повідомляв, що бій може відбутися 8 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дерека Чісору називають найбільш реальним претендентом на роль суперника Усика в наступному бою. У ЗМІ фігурували дві дати потенційного поєдинку українця й британця – 8 лютого і 29 лютого 2020 року.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Особи
Олександр Усик Олександр Красюк Дерек Чісора
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