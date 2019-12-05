"Занадто рано": промоутер Усика повідомив деталі про бій з Чісорою

Один із промоутерів Олександра Усика, Олександр Красюк, прокоментував можливу дату й місце проведення бою українського боксера з Дереком Чісорою.

Олександр Усик – Дерек Чісора fightnews.info

"Варіант проведення бою Усика в Саудівській Аравії ніколи не обговорювалося. Поки бій не підтверджений. Дата проведення 8 лютого – це занадто рано", – сказав Красюк у коментарі Tribuna.com.

Раніше Едді Гірн повідомляв, що бій може відбутися 8 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дерека Чісору називають найбільш реальним претендентом на роль суперника Усика в наступному бою. У ЗМІ фігурували дві дати потенційного поєдинку українця й британця – 8 лютого і 29 лютого 2020 року.

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