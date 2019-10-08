Замість Спонга: названий новий суперник Усика

Новим суперником українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) в дебютному поєдинку в суперважкій вазі буде 38-річний боксер зі США Чазз Уїзерспун (38-3, 29 КО).

Як повідомляє інсайдер Кіт Айдеко з BoxingScene, переговори з Уізерспуном перебувають у завершальній стадії й офіційно про поєдинок буде оголошено до кінця сьогоднішнього дня.

Been told Chazz Witherspoon has replaced Tyrone Spong as Oleksandr Usyk's opponent Saturday night in Chicago. The 38-year-old Witherspoon's contract is in the process of being finalized. An announcement should come later today. My story will be up on https://t.co/jReoWld2yB soon. - Keith Idec (@Idecboxing) October 8, 2019

Уізерспун тричі виходив на опонентів середнього або трохи вище рівня, незмінно при цьому програвав, кожен раз достроково: у червні 2008 року дискваліфікацією в бою з Кристобалем Арреолою, а в грудні 2009 року Тоні Томпсону і в квітні 2012 року Сету Мітчеллу технічними нокаутами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 5 днів до самого очікуваного бою осені для Олександра Усика і всієї України суперник кримчанина Тайрон Спонг попався на допінгу.

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