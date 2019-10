Замість Спонга: названий новий суперник Усика

Новим суперником українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) в дебютному поєдинку в суперважкій вазі буде 38-річний боксер зі США Чазз Уїзерспун (38-3, 29 КО).

Як повідомляє інсайдер Кіт Айдеко з BoxingScene, переговори з Уізерспуном перебувають у завершальній стадії й офіційно про поєдинок буде оголошено до кінця сьогоднішнього дня.

Been told Chazz Witherspoon has replaced Tyrone Spong as Oleksandr Usyk's opponent Saturday night in Chicago. The 38-year-old Witherspoon's contract is in the process of being finalized. An announcement should come later today. My story will be up on https://t.co/jReoWld2yB soon.