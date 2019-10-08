Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 05:17
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Замість Спонга: названий новий суперник Усика

17.5т Читати матеріал російською

Новим суперником українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) в дебютному поєдинку в суперважкій вазі буде 38-річний боксер зі США Чазз Уїзерспун (38-3, 29 КО).

Замість Спонга: названий новий суперник Усика

Як повідомляє інсайдер Кіт Айдеко з BoxingScene, переговори з Уізерспуном перебувають у завершальній стадії й офіційно про поєдинок буде оголошено до кінця сьогоднішнього дня.

Уізерспун тричі виходив на опонентів середнього або трохи вище рівня, незмінно при цьому програвав, кожен раз достроково: у червні 2008 року дискваліфікацією в бою з Кристобалем Арреолою, а в грудні 2009 року Тоні Томпсону і в квітні 2012 року Сету Мітчеллу технічними нокаутами.

Новини
Бій Усика скасовано: що трапилося і чого чекати українському чемпіону

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 5 днів до самого очікуваного бою осені для Олександра Усика і всієї України суперник кримчанина Тайрон Спонг попався на допінгу.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Усик – Спонг" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Спонг
Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
23
6
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel