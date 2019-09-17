"Забрати в Україні": Дерев'янченко осадив Головкіна перед боєм за рекордний гонорар

Українець Сергій Дерев'янченко твердо має намір побити легендарного Геннадія Головкіна і стати чемпіоном світу в середній вазі.

За словами нашого співвітчизника, він готує зоряному супернику ряд сюрпризів в бою за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Геннадія Головкіна і Сергій Дерев'янченко Matchroom Boxing

"Я готуюся і виходжу перемагати. Розумію, що Головкін – хороший боксер, чемпіон світу в минулому, кращий боксер середньої ваги. У нього точно будуть сюрпризи у рукаві для мене. Я впевнений в своїх силах. Тренуюся для того, щоб вийти і показати хороший бокс, забрати чемпіонський пояс до України", – цитує Сергія XSPORT.

Відзначимо, що бій Головкін – Дерев'янченко пройде в Нью-Йорку 5 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Дерев'янченко заробить за поєдинок проти Геннадія Головкіна рекордний для українських боксерів гонорар.

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